ولاية بافاريا تدرس فرض قيود على المطاعم والمحال بسبب كورونا

ميونخ - (د ب أ):

تخطط ولاية بافاريا الألمانية فرض قيود على المطاعم والمحال في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دوائر حكومية في بافاريا اليوم الأحد أن الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا تفكر في إغلاق أماكن التجمعات على نطاق واسع مثل الحانات وحمامات السباحة وفرض قيود على المطاعم والمحال.

كانت ولاية برلين قررت في وقت سابق حظر كل الفعاليات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 50 شخصا، ويسري هذا الإجراء على أماكن مثل الحانات والبارات وصالات الألعاب والنوادي.