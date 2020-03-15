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عزل أكثر من 300 جندي أمريكي بعد عودتهم من أفغانستان لمنع تفشي كورونا

11:02 ص الأحد 15 مارس 2020
عزل أكثر من 300 جندي أمريكي بعد عودتهم من أفغانستان لمنع تفشي كورونا

جنود امريكيين

واشنطن - أ ش أ

ذكر موقع "يو إس إن" الاخباري الأمريكي، اليوم الأحد، أنه تم عزل أكثر من 300 جندي أمريكي بعد عودتهم من أفغانستان وسط جهود متواصلة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأفاد الموقع بأن أكثر من 300 فرد من جنود المظلات يخضعون للحجر الصحي والعلاج الطبي في فورت براج في ولاية كارولينا الشمالية، بعدما انتهت مهمتهم في بعثة الدعم الحازم بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان.

ونقل الموقع عن قائد الفرقة 82 الأمريكية المحمولة جوا اللواء جيمس مينجوس قوله "إن أولويتي هي حماية الكتيبة وأسرهم ومجتمعنا ومنع انتشار الفيروس، ولهذا نتخذ خطوات استباقية".

يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغ فيه المسؤولون الأفغان عن تسجيل 16 حالة إيجابية لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.

هذا المحتوى من

Asha
عزل جنود امريكيين أفغانستان فيروس كورونا الحجر الصحي

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