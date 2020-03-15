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مسؤولة ألمانية: الوقت لم يحن بعد لإلغاء الأولمبياد وسلامة الرياضيين في المقام الأول

07:43 ص الأحد 15 مارس 2020
مسؤولة ألمانية: الوقت لم يحن بعد لإلغاء الأولمبياد وسلامة الرياضيين في المقام الأول

أرشيفية

برلين - (د ب أ):

أكدت فيرونيكا روكر الرئيس التنفيذي للاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية أن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ القرار بشأن إلغاء دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) .

وأوضحت روكر في تصريحات إعلامية : "إنه أمر غير مهم أن نتحدث الآن عن حدث رياضي سيكون في الصيف".

وأشارت: "التطورات تسير بشكل سريع للغاية فما يتعلق بانتشار فيروس كورونا. الأسابيع القليلة المقبلة ستظهر إلى أين ستذهب الرحلة".

وأوضحت روكر أن صحة البعثة الألمانية تأتي في المقام الأول وأن البعثة لن تسافر إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد إلا بموافقة الأطباء.

دورة الألعاب الأولمبية ألمانيا فيرونيكا روكر فيروس كورونا

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