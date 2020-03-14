البرلمان الألماني يسجل 3 إصابات جديدة لكورونا بين نوابه

ألمانيا - (أ ش أ)

أعلن البرلمان الألماني، الیوم السبت، تسجيل 3 إصابات جدیدة بفیروس كورونا المستجد بین نواب البرلمان، لیرتفع عدد البرلمانيين المصابین إلى 4 حالات.

وأوضح البرلمان الألماني - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن النواب الثلاثة ینتمون لحزب الخضر والحزب الليبرالي، دون أن يكشف ھویة المصابین، مضيفا أنه "تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع انتقال الفیروس إلى نواب آخرین".

وكان البرلمان أعلن - في وقت سابق - اكتشاف إصابة نائب من كتلة الحزب الليبرالي، فيما أعلنت السلطات الألمانیة الیوم ارتفاع عدد المصابین بالفیروس في البلاد إلى 3642 حالة، والوفیات إلى 8 حالات.