البهاما ترفض السماح لعبارة سياحية بالرسو في موانئها بسبب الكورونا

بهاما - (أ ش أ)

رفضت السلطات في جزر البهاما، اليوم السماح لعبارة سياحية، تحمل خمس أشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) بالرسو فى موانيها .

وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية، أن وزارة النقل في البهاما أوضحت - في بيان أصدرته بهذا الصدد - أنها لن تسمح للعبارة (أم.إس. بريمار) بالرسو في موانيها، كما أنها لن تسمح لأي من ركابها بالنزول أو دخول البلاد.

وتابع: "سلطات البهاما ستقوم - مع ذلك - بتزويد العبارة بالمساعدات الإنسانية".