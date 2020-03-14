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البهاما ترفض السماح لعبارة سياحية بالرسو في موانئها بسبب الكورونا

11:28 م السبت 14 مارس 2020
البهاما ترفض السماح لعبارة سياحية بالرسو في موانئها بسبب الكورونا

فيروس كورونا

بهاما - (أ ش أ)

رفضت السلطات في جزر البهاما، اليوم السماح لعبارة سياحية، تحمل خمس أشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) بالرسو فى موانيها .

وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية، أن وزارة النقل في البهاما أوضحت - في بيان أصدرته بهذا الصدد - أنها لن تسمح للعبارة (أم.إس. بريمار) بالرسو في موانيها، كما أنها لن تسمح لأي من ركابها بالنزول أو دخول البلاد.

وتابع: "سلطات البهاما ستقوم - مع ذلك - بتزويد العبارة بالمساعدات الإنسانية".

هذا المحتوى من

فيروس كورونا جزر البهاما

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