البهاما ترفض السماح لعبارة سياحية بالرسو في موانئها بسبب الكورونا
بهاما - (أ ش أ)
رفضت السلطات في جزر البهاما، اليوم السماح لعبارة سياحية، تحمل خمس أشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) بالرسو فى موانيها .
وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية، أن وزارة النقل في البهاما أوضحت - في بيان أصدرته بهذا الصدد - أنها لن تسمح للعبارة (أم.إس. بريمار) بالرسو في موانيها، كما أنها لن تسمح لأي من ركابها بالنزول أو دخول البلاد.
وتابع: "سلطات البهاما ستقوم - مع ذلك - بتزويد العبارة بالمساعدات الإنسانية".
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