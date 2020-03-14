أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس منخفض التنين أسعار الذهب فيروس كورونا سد النهضة تعليق العمرة

تونس: ارتفاع مصابي فيروس كورونا إلى 18 حالة

09:03 م السبت 14 مارس 2020
تونس: ارتفاع مصابي فيروس كورونا إلى 18 حالة

فيروس كورونا

تونس - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 18 حالة بعد اكتشاف حالتين جديدتين اليوم.

وقالت مديرة مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة في تونس نصاف بن علية إن 70 تحليلات تم إجراؤها اليوم أثبتت حالتين جديدتين للإصابة بالفيروس، واحدة بولاية "تطاوين" لمواطن تونسي يبلغ من العمر 47 سنة عاد من فرنسا يوم 12 مارس، في حين الإصابة الثانية لامرأة بولاية "إريانة" تبلغ من العمر 71 سنة أصيبت بالعدوى.

وأشارت المسؤولة بوزارة الصحة التونسية إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في تونس بلغ حتى الآن 18 حالة 9 منها أتت من الخارج و9 أصيبت بالعدوى.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا وزارة الصحة التونسية تونس

الخبر التالى:

النمسا تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وارتفاع الحالات إلى 110