باحثون هولنديون يكتشفون أول جسم مضاد لفيروس كورونا

أمستدرام - أ ش أ

تمكن باحثون من جامعتين هولنديتين من اكتشاف جسم مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال البروفيسور فرانك جروسفيلد أستاذ علم الأحياء الخلوي وهو واحد ضمن مجموعة من عشر باحثين من جامعتي إيراسموس وأوترخت الهولنديتين إن الجسم المُضاد الذي يمنع عدوى سارس1 و سارس2 كان مُخزنا بالفعل في ثلاجة المركز الطبي لجامعة إيراسموس الهولندية في روتردام.

وقال موقع (إينوفيشن أوريجنز) الأوروبي المتخصص في الأبحاث العلمية إن الجسم المضاد يجب اختباره أولا على البشر وهذا سيستغرق بضعة شهور ومع ذلك يحدو البروفيسور جروسفيلد الأمل إذ يقول "نحاول الآن العثور على شركة أدوية في الخارج يمكنها إنتاج الجسم المُضاد بشكل تجاري وعلى نطاق واسع. هذا هو أول جسم مضاد نعلم أنه سيمنع العدوى ومن ثم فهناك فرصة طيبة أن يصبح أول دواء يصل إلى السوق".

وقال جروسفيلد إن هذا البحث لن يقود بالضرورة إلى إنتاج لقاح بل دواء جديد يستخدم لمعالجة من أصيبوا بالسلالة المُستجدة من الفيروس التاجي. وقد يتم تطوير الدواء بشكل أسرع من اللقاح مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج اللقاح أكبر.

وأضاف جروسفيلد "إذا أخذ مريض هذا الدواء فمن المتوقع أن يقضي على العدوى لدى هذا المريض ومن ثم ستكون أمامه فرصة جيدة للتعافي".