أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس منخفض التنين أسعار الذهب فيروس كورونا سد النهضة تعليق العمرة

روسيا تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 59

06:10 م السبت 14 مارس 2020
روسيا تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 59

فيروس كورونا

موسكو - (د ب أ)

سجلت روسيا، اليوم السبت، 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن جميع الإصابات الـ 14 هي لأشخاص سبق لهم زيارة الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوعين الماضيين.

وترتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 59 شخصا، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

فيروس كورونا روسيا

الخبر التالى:

النرويج توسع إجراءات الحجر الصحي على المسافرين القادمين من الخارج
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم يكشف موقف المعلمين والإداريين طوال فترة تعليق الدراسة