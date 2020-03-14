روسيا تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 59

موسكو - (د ب أ)

سجلت روسيا، اليوم السبت، 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن جميع الإصابات الـ 14 هي لأشخاص سبق لهم زيارة الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوعين الماضيين.

وترتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 59 شخصا، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .