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ترامب يقرر تمديد العقوبات الشاملة ضد إيران

07:14 م الخميس 12 مارس 2020
ترامب يقرر تمديد العقوبات الشاملة ضد إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن – (أ ش أ)

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم تمديد حالة الطوارئ المعلنة من قبل الولايات المتحدة بشأن إيران منذ عام 1995 والمقرر انتهاؤها يوم 15 مارس الجاري.

وذكر البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس ترامب بعث برسالة إلى الكونجرس في هذا الشأن أكد فيها على أن السياسات التي تنتهجها حكومة إيران ما زالت تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والاقتصاد والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأضاف أنه " لهذا السبب قررت ضرورة مواصلة إعلان تمديد حالة الطوارئ فيما يخص إيران والإبقاء على العقوبات الشاملة المفروضة ضدها استجابة لتلك التهديدات".

هذا المحتوى من

Asha
دونالد ترامب إيران الولايات المتحدة الكونجرس البيت الأبيض
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