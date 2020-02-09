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إنقاذ لبنانيين حوصورا بالثلوج بسبب العاصفة كريم (فيديو)

10:23 م الأحد 09 فبراير 2020
إنقاذ لبنانيين حوصورا بالثلوج بسبب العاصفة كريم (فيديو)

انقاذ سيارة في أحدى المناطق الجبلية في لبنان

وكالات

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، عبر حسابها على موقع "تويتر" أن عناصرها عملوا على مدار ساعتين ونصف الساعة مساء اليوم الأحد،، على إنقاذ عددًا من المواطنين، حوصروا داخل سياراتهم على الطريق العام في أحدى المناطق الجبلية في لبنان، بسبب تراكم الثلوج، وتكون طبقة كبيرة من الجليد.

ومنذ عصر الجمعة الماضية، يشهد لبنان حالة من الاضطراب بعد أن ضربه طقس عاصف وصقيع قارس، إذ وصلت الثلوج إلى مستوى 700 متر فوق سطح البحر، ما تسبب في قطع العديد من الطرق الرئيسية في البلاد، كما تسببت في تعليق الدراسة ببعض المناطق التي تضررت بشكل كبير.

واشتدت حالة الصقيع في مناطق الضنية وجرود عكار، ما اضطر الأهالي إلى إبقاء أولادهم في منازلهم بفعل تدني درجات الحرارة واشتداد قوة الرياح وغزارة الأمطار وسقوط حبات البرد.

الدفاع المدني لبنان انقاذ سيارة

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