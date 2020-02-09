السعودية: فحص أكثر من 4 آلاف رحلة قادمة من الصين.. ولا إصابات بكورونا

القاهرة- وكالات:

أعلنت السعودية، الأحد، أنها لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس ‎كورونا، مُشيرة إلى أنه تم فحص أكثر من 4 آلاف رحلة جوية قادمة من الصين إلى المملكة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المنافذ لمنع دخول الفيروس إلى المملكة، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة إصابة حتى الآن داخل أراضيها، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" المحلية.

وذكرت الصحة السعودية على حسابها الموثّق عبر تويتر، أنها فحصت منذ ظهور فيروس كورنا 3195 رحلة جوية مباشرة قادمة من الصين إلى السعودية، إضافة إلى فحض 1415 رحلة جوية أخرى قادمة بطريقة غير مباشرة من الصين.

كانت الوزارة السعودية أعلنت مساء أمس السبت، سلامة نتائج الفحص المخبري لشقيقتين هنديتين قدمتا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي وخضعتا لإجراءات عزل صحي احترازي.

وقالت الوزارة إنه تم إنهاء إجراءات العزل الصحي الاحترازي للفتاتين الهنديتين لكونهما كانتا خارج الصين لأكثر من 14 يوما.

ووفق السلطات الصحية بالصين، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس في جميع أنحاء البلاد إلى 812 حالة وأكثر من 37 ألف إصابة، متجاوزة بذلك ضحايا وباء "سارس" الذين حصد أرواح 800 شخص في العالم بين عاميّ 2002 و2003.