ألمانيا: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" إلى 14 حالة

برلين - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) الجديد في البلاد إلى 14 حالة.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أنه تم تسجيل 12 حالة في ولاية "بافاريا" وحالتين في ولاية "هيسن".

يشار إلى أن فيروس (كورونا) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).