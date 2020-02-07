مظاهرات شمال الخرطوم بسبب انعدام الخبز

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القاهرة- (وكالات):

أفادت شبكة روسيا اليوم بانطلاق مظاهرات في مدينة عطيره شمالي العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الجمعة، وإغلاق بعض الشوارع الرئيسية احتجاجا على انعدام الخبز.

يذكر أن مدينة عطبره شهدت انطلاق شرارة الثورة في ديسمبر 2018 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.