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صور- أردنيون يشاركون في احتجاجات تنديدًا بـ"صفقة القرن"

03:54 م الجمعة 07 فبراير 2020
صور- أردنيون يشاركون في احتجاجات تنديدًا بـ"صفقة القرن"

أردنيون يشاركون في احتجاجات صفقة القرن

القاهرة- (وكالات):

شهد عدد من محافظات الأردن، بعد صلاة الجمعة، تظاهرات احتجاجية رافضة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والتي باتت تعرف بـ"صفقة القرن".

واعتصم مئات المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان، منددين بـ"صفقة القرن".

وطالب المحتجون بضرورة إلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وعلى رأسها اتفاقية السلام "وادي عربة" واتفاقية الغاز.

ورفع المشاركون في المسيرة، لافتات مندده "بالخطط الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مرددين عبارات ضد "صفقة القرن والانحياز الأمريكي للحكومة الإسرائيلية".

كما ندد مشاركون خلال وقفة احتجاجية، بمحافظة إربد، بـ"صفقة القرن"، مطالبين بتحرك عربي وإسلامي لمواجهة هذه الصفقة التي قالوا إنها "تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".

ودعا المشاركون في الوقفة التي نظمها الملتقى الوطني للفعاليات والأحزاب القومية واليسارية، إلى "إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل واتفاقية "وادي عربة" وطرد السفيرين الأمريكي والإسرائيلي من العاصمة عمان".

وأكدوا أن "حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق مقدس، محذرين من تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن".

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صفقة القرن الأردن دونالد ترامب إسرائيل

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