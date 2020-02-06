روسيا: إقالة 4 عسكريين وإجراء تعديلات في أجهزة الأمن

القاهرة- وكالات:

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 4 جنرالات في وزارتي الداخلية والطوارئ ولجنة التحقيقات، وأجرى عددا من التعديلات في أجهزة الأمن الروسية، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" بالعربية، الخميس.

ويشمل المرسوم كلا من مدير إدارة وزارة الداخلية في مقاطعة أمور، لواء الشرطة نيقولاي أكسيونوف، ومدير إدارة وزارة الداخلية في إقليم بريمورسك، لواء الشرطة نيقولاي أفوناسييف، ونائب رئيس الإدارة العامة للجنة التحقيقات الروسية في مقاطعة موسكو، العقيد ألكسندر سارافانوف، ورئيس الإدارة العامة لوزارة الطوارئ في جمهورية الشيشان، الفريق رسلان يحياييف.

وفي مرسوم منفصل، أمر بوتين بإقالة وزير الداخلية في جمهورية كومي، لواء الشرطة فيكتور بولوفنيكوف، المُتهم من قبل النيابة الروسية في إطار قضية تتعلق بالحصول على رشوة، وفق "روسيا اليوم".

والشهر الماضي، شكّل بوتين حكومة جديدة وصفها بـ"المتوازنة" برئاسة ميخائيل ميشوستين، وذلك بعد استقالة حكومة ديمتري مدفيديف.

كما استحدث منصب رئيس مجلس الأمن الذي عيّن رئيس الوزراء المستقيل ميدفيديف نائبا لرئيسه.