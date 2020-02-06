دبي تنفى وفاة إمرأة فلبينية بكورونا: "تعاني من التهاب بالجهاز التنفسي"

دبي/الإمارات- (د ب أ):

نفت السلطات الإماراتية صحة الأنباء التي تحدثت عن وفاة إمرأة فلبينية في دبي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الخميس، إن التصريحات المنقولة عن وزير العمل الفلبيني بشأن وفاة امرأة فلبينية في دبي بسبب فيروس كورونا المستجد، غير صحيحة.

وأضاف المكتب في حسابه عبر تويتر، أن المتوفاة كانت تعاني من التهاب بالجهاز التنفسي وأن التحاليل المخبرية أظهرت عدم إصابتها بفيروس كورونا.