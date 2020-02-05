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الشيوخ الأمريكي يبدأ التصويت على التهمة الثانية في عزل ترامب

11:30 م الأربعاء 05 فبراير 2020
الشيوخ الأمريكي يبدأ التصويت على التهمة الثانية في عزل ترامب

دونالد ترامب

وكالات

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، في التصويت النهائي على التهمة الثانية الموجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والخاصة بعرقلة عمل الكونجرس، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وكان قد برأ مجلس الشيوخ الأمريكي، في جلسة التصويت النهائية على مساءلة الرئيس الأمريكي، من تهمة إساءة استخدام السلطة، بواقع 52 صوتًا لصالح ترامب، و48 أخرين يروا أن ترامب مذنب ويستحق المساءلة والعزل.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ من مكاتبهم عندما يتم استدعاء أسمائهم، قائلين إما "مذنبين" أو "غير مذنبين".

يحتاج 67 على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت بالذنب من أجل إدانة ترامب.

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