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سيناتور ديمقراطي يهاجم زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ بسبب محاكمة ترامب

09:01 م الأربعاء 05 فبراير 2020
سيناتور ديمقراطي يهاجم زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ بسبب محاكمة ترامب

دونالد ترامب

وكالات

هاجم السيناتور الديمقراطي شيرود براون، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، مبديًا تعجبه من إدارة الأخير لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار براون، بحسب ما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أنه قبل بدء المحاكمة، اعترف ماكونيل بصوت عالٍ أنه كان ينسق مع البيت الأبيض.

وقال براون: "أتحدىه أن يُظهر لي تجربة واحدة في ولايتي أوهايو أو بولاية كنتاكي حيث قامت هيئة المحلفين بالتنسيق مع محامي الدفاع".

وقال إن مكونيل "سارع هذه المحاكمة" واستخدم ما اسماه بـ"الأسلحة الملتوية" للتأكد من أن الجمهوريين صوتوا معه لمنع الشهود.

قال براون إن الأمريكيين "يرون من خلاله" ويعرفون أن هذه المحاكمة كانت "خدعة".

دونالد ترامب ميتش ماكونيل مجلس الشيوخ الأمريكي

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