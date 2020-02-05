120 مصابًا في حادث انشطار طائرة بمطار بإسطنبول

اسطنبول - (د ب أ)

ارتفع عدد المصابين في حادث انشطار طائرة، بعد انحرافها عن المدرج بمطار صبيحة جوكشين الدولي بإسطنبول، إلى 120 شخصًا، اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن طائرة ركاب تابعة لشركة بيجاسوس التركية ذات الاسعار المنخفضة، انحرفت عن مدرج المطار واشتعلت فيها النيران.

وكانت الطائرة قد تعرضت لرياح عاتية وأمطار غزيرة خلال رحلتها من أزمير، على ساحل بحر إيجة التركي، إلى اسطنبول.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "تي أر تي" أنه تم إغلاق المطار، كما تم إرسال رجال الإطفاء إلى مكان الحادث على الفور ولا تزال عمليات الإجلاء جارية.

يشار إلى أن الطائرة كانت تقل 171 راكبا وطاقمها المكون من 6 أفراد .