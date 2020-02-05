البرهان: لقائي مع نتنياهو بترتيب أمريكي

القاهرة- (وكالات):

قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إن لقاءه مع رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية كانت بترتيب أمريكي.

والتقى البرهان بقيادات صحفية وإعلامية، اليوم الأربعاء، أوضح أن اللقاء مع نتنياهو "تم بقناعتي الشخصية لأهمية طرق كافة الأبواب من أجل مصلحة الشعب السوداني والنهوض بالدولة".

وقال البرهان إن الشعب السوداني سيجني نتائج اللقاء قريبا، مشيرا إلى أنه أخطر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قبل يومين من اللقاء من دون تفاصيل، وقد رحب بالخطوة.

ورحب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، بلقاء حمدوك ونتنياهو، مؤكدا أن "العلاقات الخارجية هي من صميم مهام الحكومة وفق الوثيقة الدستورية".

كما أكد حمدوك على موقف السودان الثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة وفق الإجماع العربي، مشيرا إلى التزامه بالعمل لإنجاز مطالب المرحلة الانتقالية في السودان".

وكان رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أكد أنه التقى برئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا، لافتا إلى أن اللقاء جاء من منطلق حفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق مصالح شعبه.

وقال البرهان، في بيان له، أمس الثلاثاء "تم بالأمس لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا، وقد قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".