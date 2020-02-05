السفارة الصينية في ألمانيا ترصد تزايدا في وقائع العداء ضد صينيين بسبب "كورونا"

برلين - (د ب أ):

رصدت السفارة الصينية في برلين تزايدا في وقائع العداء ضد مواطنين صينيين في ألمانيا بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وذكرت السفارة ردا على استفسار أن "وقائع العداء الأخيرة والتصريحات المعادية للأجانب في بعض وسائل الإعلام تزايدت عقب تفشي فيروس كورونا وصارت مثيرة للقلق".

وأوضحت السفارة أنه تم التواصل على الفور مع الشرطة عقب تعرض صينية لاعتداء في برلين، مضيفة أنها "تدخلت لدى وزارة الخارجية الألمانية للمطالبة بإجراءات ضرورية لضمان أمن المواطنين الصينيين وحقوقهم المشروعة وكرامتهم".

وكانت شرطة العاصمة الألمانية أعلنت يوم السبت الماضي أن امرأتين وجهتا إهانات عنصرية لامرأة صينية يوم الجمعة الماضي في حي موابيت، وقامتا بالبصق عليها وإيقاعها في الأرض عقب شدها من شعرها، وضربها وركلها.

وبحسب البيانات، أصيبت الصينية بإصابات في الرأس وتهشمت نظارتها، وتلقت العلاج في أحد المستشفيات. وفرت المعتديتان.

وأشارت الشرطة إلى سير التحقيقات عند الاستفسار عن طبيعة الإهانات التي وُجهت إلى الصينية.

وذكرت السفارة أنه عقب هذه الواقعة تم الإشارة للمواطنين الصينيين في ألمانيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع السفارة إلى الوضع الراهن، بالإضافة إلى توجيه نصائح للتعامل عند التعرض لوقائع استفزاز أو جريمة، ومناشدتهم الاحتراس فيما يتعلق بحماية أمنهم الشخصي.

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