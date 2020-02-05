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الجيش الإسرائيلي: سقوط ثلاثة صواريخ أطلقت من غزة في النقب الغربي

02:34 ص الأربعاء 05 فبراير 2020
الجيش الإسرائيلي: سقوط ثلاثة صواريخ أطلقت من غزة في النقب الغربي

الجيش الإسرائيلي

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء سقوط 3 صواريخ "أطلقت من قطاع غزة" في مناطق مفتوحة بالنقب الغربي، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان إنه "تم رصد سقوط 3 صواريخ في مناطق الغلاف".

ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية للأنباء عن القناة الـ "13" العبرية أن الصواريخ سقطت في منطقة مفتوحة على مقربة من مدينة "نتيفوت" شرقي القطاع، دون وقوع إصابات.

الجيش الإسرائيلي قطاع غزة إطلاق صواريخ

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