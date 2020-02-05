الجيش الإسرائيلي: سقوط ثلاثة صواريخ أطلقت من غزة في النقب الغربي

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء سقوط 3 صواريخ "أطلقت من قطاع غزة" في مناطق مفتوحة بالنقب الغربي، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان إنه "تم رصد سقوط 3 صواريخ في مناطق الغلاف".

ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية للأنباء عن القناة الـ "13" العبرية أن الصواريخ سقطت في منطقة مفتوحة على مقربة من مدينة "نتيفوت" شرقي القطاع، دون وقوع إصابات.