الجيش الإسرائيلي: سقوط ثلاثة صواريخ أطلقت من غزة في النقب الغربي
تل أبيب - (د ب أ)
أعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء سقوط 3 صواريخ "أطلقت من قطاع غزة" في مناطق مفتوحة بالنقب الغربي، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.
وقال المتحدث باسم الجيش في بيان إنه "تم رصد سقوط 3 صواريخ في مناطق الغلاف".
ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية للأنباء عن القناة الـ "13" العبرية أن الصواريخ سقطت في منطقة مفتوحة على مقربة من مدينة "نتيفوت" شرقي القطاع، دون وقوع إصابات.
-
444
-
404
-
220
-
216
-
194
-
177
-
130
-
95
-
94
-
92
-
79
-
71
-
68
-
66