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البرهان بعد لقاء نتنياهو: لا تغيير في موقف السودان من قضية فلسطين

10:04 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
البرهان بعد لقاء نتنياهو: لا تغيير في موقف السودان من قضية فلسطين

عبد الفتاح البرهان

وكالات:

قال رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، إنه لا تغيير في موقف الخرطوم من القضية الفلسطينية.

وأضاف في بيان بعد لقاء أثار جدلا مع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن اللقاء "جاء من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني".

كما أشار إلى أن "موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية".

وأعلن نتنياهو عن لقاءه برئيس مجلس السيادة السوداني في العاصمة الأوغندية عنتيبي، مشيرًا إلى أن اللقاء خطوة نحو "التطبيع"، وهو ما تبعه استياء شعبي سوداني، وتصريحات حكومية بأن اللقاء لم يكن بعلم الحكومة السوادنية.

عبد الفتاح البرهان نتنياهو القضية الفلسطينية الخرطوم

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