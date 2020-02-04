بعد 24 ساعة من بنائه.. "معبود النار" الصيني يستقبل 50 مصابا بكورونا (صور)

كتبت- رنا أسامة:

استقبل مستشفى "هوشنشان" الصينية أول 50 مريضًا مُصابًا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا القاتل، في تمام الساعة 9:23 صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، وذلك بعد 24 ساعة من افتتاحها بعد 10 أيام من بنائها في مدينة ووهان- مركز تفشّي الوباء الفيروسي.

وأظهرت صور نشرتها صحيفة "جلوبال تايمز" المحلية، الثلاثاء، المُصابين وهم يتوافدون على المُستشفى الذي تم تسميته على اسم "معبود النار" في الصين، وبُني بمدينة ووهان الصينية على مساحة 600 ألف قدم خلال 10 أيام فقط، حيث بدأ العمل عليه في 24 يناير الماضي وافتُتح في 3 فبراير.

المستشفى الجديد مزوّد بـ30 وحدة للعناية المركزة، بطاقة تستوعب ألف سرير، وفريق طبي قوامه 1400 فرد من القوات المسلحة الصينية، بينهم 950 فردا من المستشفيات التابعة لقوة الدعم اللوجستي المشتركة التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، و450 من الجامعات الطبية التابعة للجيش والبحرية والقوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، موكلين بعلاج مُصابي كورونا.

يحتوي مبنى المستشفى على أنظمة تهوية متخصصة وخزائن على الوجهين تربط غرف المرضى بالممرات وتسمح لموظفي المستشفى بتسليم الإمدادات دون دخول الغرف.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من افتتاح أول مستشفى مُخصص لمُصابي كورونا في مدينة "هوانجانج" القريبة من ووهان، وذلك في غضون 48 ساعة فقط من بدء عمليات البناء لتحويل مبنى فارغ إلى مرفق صحي للطوارئ يضم ألف سرير.

ووفق صحيفة "جلوبال تايمز"، فإن المستشفى الجديد ضمن 3 مواقع حالية؛ بينها صالة للألعاب الرياضية في هونشان ومركز للمعارض في ووهان، تعتزم ووهان تحويلها إلى مستشفيات مؤقتة تستوعب 3400 مُصاب بكورونا، حسبما أعلن المقر الرئيسي لمكافحة الوباء في وقت متأخر من أمس الاثنين.

ومن المُقرر افتتاح مستشفى ثالث باسم "ليشنشان"، ويعني "جبل معبود البرق"، في وقت لاحق هذا الأسبوع بمدينة ووهان، بطاقة تستوعب نحو 1500 سرير، تعكف عليه فرق البناء التي تعمل على مدار الساعة.

كان الوباء الفيروسي ظهر للمرة الأولى أواخر ديسمبر الماضي في سوق "هونان" للمأكولات البحرية تُباع فيه لحوم حيوانات برية في ووهان بمقاطعة هوبي، وسط الصين.

وتأكّد حتى الآن تسجيل 427 حالة وفاة، وأكثر من 20 ألف إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس القاتل، بينها 160 أجنبيًا، بزيادة قُدِرت بـ 3235 حالة خلال 24 ساعة.

ووفق لجنة الصحة بمقاطعة قويتشو، تم تأكيد إصابة طفلة رضيعة عمرها شهر واحد في المقاطعة الواقعة في جنوب غربي الصين أمس الاثنين.

وتم تسجيل حالتي وفاة خارج بر الصين الرئيسي؛ أولها في الفلبين والثانية في هونج كونج.

فيما خرجت 632 مريضا بالفيروس من المستشفى بعد شفائهم وذلك حتى نهاية أمس الاثنين، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

والأسبوع الماضي، أُعلِنت حالة طوارئ صحية عالمية مع مواصلة الفيروس الزحف باتجاه أكثر من 20 دولة حتى الآن في أوروبا وآسيا والخليج.