فيتنام تؤكد تسجيل تاسع حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

هانوي- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إصابة شاب فيتنامي يبلغ من العمر 30 عاما، بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى تسعة.

ويتلقى المريض العائد من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الفيروس، العلاج في مستشفى في هانوي، حيث يتردد أن حالته مستقرة.

وفي الوقت نفسه، تم إغلاق المدارس في 55 على الاقل من مقاطعات فيتنام البالغ عددها 64، بعد صدور توجيه من الحكومة بغلقها لمدة سبعة أيام، بدءا من أمس الاثنين، في محاولة لتجنب تفشي الفيروس.

ولم يذهب نحو 20 مليون من أصل 24 مليون طالب في البلاد، إلى المدرسة اليوم الثلاثاء.

وكانت السلطات فرضت أمس الاثنين، حجرا صحيا على 68 شخصا لمدة 14 يوما، بسبب مخاوف من فيروس كورونا المنتشر على نحو متزايد.