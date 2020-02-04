أكثر الكلمات إنتشاراً

خالد بشارة الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

فيتنام تؤكد تسجيل تاسع حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

09:55 ص الثلاثاء 04 فبراير 2020
فيتنام تؤكد تسجيل تاسع حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

فيروس كورونا

هانوي- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إصابة شاب فيتنامي يبلغ من العمر 30 عاما، بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى تسعة.

ويتلقى المريض العائد من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الفيروس، العلاج في مستشفى في هانوي، حيث يتردد أن حالته مستقرة.

وفي الوقت نفسه، تم إغلاق المدارس في 55 على الاقل من مقاطعات فيتنام البالغ عددها 64، بعد صدور توجيه من الحكومة بغلقها لمدة سبعة أيام، بدءا من أمس الاثنين، في محاولة لتجنب تفشي الفيروس.

ولم يذهب نحو 20 مليون من أصل 24 مليون طالب في البلاد، إلى المدرسة اليوم الثلاثاء.

وكانت السلطات فرضت أمس الاثنين، حجرا صحيا على 68 شخصا لمدة 14 يوما، بسبب مخاوف من فيروس كورونا المنتشر على نحو متزايد.

فيروس كورونا هانوي فيتنام مدينة ووهان

الخبر التالى:

اليابان تصدق على قوانين تتيح تمديد سن التقاعد إلى 70 عاما
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان