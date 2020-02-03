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روسيا تهدد بترحيل أي أجنبي يتم تشخيص إصابته بفيروس كورونا الجديد

01:44 م الإثنين 03 فبراير 2020
روسيا تهدد بترحيل أي أجنبي يتم تشخيص إصابته بفيروس كورونا الجديد

فيروس كورونا

موسكو- (د ب أ):

هدد رئيس الوزراء الروسي، اليوم الاثنين، بترحيل أي أجنبي يتم تشخيص إصابته بفيروس كورونا الجديد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.

ونقلت وكالة الانباء الروسية عن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستن، قوله لأعضاء حكومته، إن خطة الوقاية الوطنية الروسية تنص على "ترحيل المواطنين الأجانب المصابين بالمرض".

وكانت روسيا أعلنت في الأسبوع الماضي، تسجيل أول حالتي إصابة مؤكدتين، وهما لمواطنين صينيين في سيبيريا، بمنطقة زابايكالسكي الواقعة على الحدود الصينية، ومنطقة تيومين الواقعة على الحدود مع كازاخستان.

من ناحية أخرى، قالت هيئة صحية روسية اليوم الاثنين، إنه لم يتم تسجيل إصابة أي مواطن روسي بالفيروس.

فيروس كورونا روسيا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستن

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