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مقتل 7 من عائلة واحدة في انفجار في منطقة باجوار القبلية الباكستانية

10:42 ص الإثنين 03 فبراير 2020
مقتل 7 من عائلة واحدة في انفجار في منطقة باجوار القبلية الباكستانية

انفجار في باكستان - صورة أرشيفية

إسلام آباد- (د ب أ):

أعلن مسؤول مقتل سبعة أشخاص من عائلة واحدة، في انفجار وقع داخل أحد المنازل في سالارزاي تهسيل بمنطقة باجوار القبلية في غرب باكستان، مساء أمس الأحد.

ونقلت صحيفة "دون" الاخبارية الباكستانية اليوم الاثنين، عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته القول، إن الحادث وقع إثر انفجار عبوة ناسفة، مضيفا: "هذا هو تقييمنا الأولي... ونقوم حاليا بإجراء المزيد من التحقيقات".

وأشارت التقارير الأولية إلى أن المنزل الواقع في قرية باتوار الحدودية الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا من بلدة خار، تعرض لقذيفة هاون، أطلقها مسلحون مشتبه بهم من إقليم كونار الأفغاني.

وأسفر الانفجار عن مقتل أحد السكان القرويين، وستة من أفراد عائلته، بينهم أربعة أطفال، كما أدى الانفجار إلى تدمير المنزل.

انفجار باكستان مقتل أشخاص انفجار عبوة ناسفة

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