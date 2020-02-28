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الصومال: مقتل 20 شخصًا في اشتباكات بين جنود ومسلحين

11:35 م الجمعة 28 فبراير 2020
الصومال: مقتل 20 شخصًا في اشتباكات بين جنود ومسلحين

اشتباكات بين جنود ومسلحين

مقديشو - (د ب أ):

قال مسؤول حكومي محلي بالصومال اليوم الجمعة إن 20 شخصا، على الأقل لقوا حتفهم عندما اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن وإحدى جماعات الميليشيا في البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإقليمية عثمان عيسى نور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القتال بدأ في وقت متأخر من مساء أمس الخميس في بلدة دوساماريب بمنطقة جالجاداد واستمر حتى بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأضاف عثمان عيسى نور أن من بين القتلى 15 مقاتلاً من "أهل السنة والجماعة"، جماعة شبه عسكرية تشكلت لحماية المسلمين الصوفيين في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا ، فضلاً عن أحد قائد الجيش وأربعة مدنيين.

الصومال اشتباكات مسلحة عثمان عيسى نور

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