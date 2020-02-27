روسيا تدعو الأطراف المتصارعة في الكاميرون إلى ضبط النفس

موسكو - أ ش أ

دعت وزارة الخارجية الروسية الأطراف المتصارعة في الكاميرون إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مشيرة إلى أن إيجاد حل للمشاكل الداخلية ممكن في سياق الحوار الوطني ضمن احترام حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي ، اليوم الخميس:" ندعوا الأطراف المتصارعة في الكاميرون إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وننطلق من حقيقة أنه يمكن إيجاد حل للمشاكل الداخلية في هذه الدولة في سياق حوار وطني حقيقي مع احترام حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون".

وأضافت :" نحن مقتنعون بأن الأطراف الكاميرونية قادرة على مواجهة المشاكل المتفاقمة بأنفسها، إذا لزم الأمر وبدعم من الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية"، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال صعباً في المقاطعات الشمالية الغربية والجنوبية الغربية في الكاميرون بسبب الوضع غير المستقر في المناطق المجاورة للقارة الأفريقية ولأسباب تاريخية.

وتابعت زاخاروفا :" نحن نعتبر أنه من المهم منع التمييز بين الوقاية من الأزمات والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".

ويشهد شمال غرب وجنوب غرب الكاميرون صراعاً منذ ثلاث سنوات بين الحكومة والمسلحين في المناطق الناطقة بالإنجليزية، الذين يسعون إلى الانفصال عن الكاميرون الناطقة بالفرنسية، ما أدى إلى سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل ونزوح 700 ألف شخص.