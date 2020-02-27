سلطنة عمان: تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مسقط - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لحالة مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وذكرت الوزارة وفقا لقناة "العربية"، أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في السلطنة بلغ 5 حالات، مضيفة أنهم جميعا في حالة مستقرة ولا يوجد أية حالات وفاة.