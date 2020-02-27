برلين: علاج كورونا لا يستلزم مؤسسات عزل ذات إجراءات أمنية مشددة

برلين - (د ب أ):

صرح وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الخميس بأن علاج أي أشخاص مصابين بفيروس كورونا المتحور الجديد لا يستلزم مؤسسات عزل ذات إجراءات أمنية مشددة.

وقال شبان اليوم بالعاصمة برلين إنه وفقا للمعلومات الحالية، تكفي وحدة العناية المركزة العادية والعزل العادي من أجل علاج الفيروس، وأشار إلى أن هناك عدة آلاف من الأسرّة.

وتابع أنه من الممكن في أي وقت إنشاء وحدات عزل مؤقتة أخرى.

وعارض الوزير الألماني بذلك تقارير مفادها أنه لا يوجد سوى عدد قليل من المؤسسات العلاجية للمصابين.