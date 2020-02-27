إلغاء معرض الساعات السويسرية السنوي في جنيف بسبب كورونا

جنيف - (د ب أ):

أعلن منظمو المعرض التجاري السنوي المقبل في جنيف، والخاص بصناعة الساعات السويسرية، أنه تم إلغاء المعرض بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد-19" في أنحاء العالم.

وقال منظمو المعرض في بيان، إن قرار عدم إقامة المعرض خلال الفترة بين 25 و29 من إبريل، تم اتخاذه "لحماية صحة ورفاهية جميع ضيوفنا".

وفي المقابل، مازال هناك معرضان تجاريان سويسريان آخران يجذبان الانتباه الدولي، وهما "معرض جنيف الدولي للسيارات" و"معرض بازل وورلد للساعات"، اللذان من المقرر أن ينطلقا في مطلع مارس المقبل وأواخر إبريل، على التوالي.

من ناحية أخرى، أبلغت سلطات جنيف اليوم الخميس، عن حالة تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" في البلاد، حيث ثبتت إصابة رجل بعد عودته من رحلة إلى ميلانو في إيطاليا.