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إيران: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 22 وتسجيل 141 إصابة

09:59 ص الخميس 27 فبراير 2020
إيران: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 22 وتسجيل 141 إصابة

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في ايران

أعلنت إيران ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 22 وتسجيل 141 حالة بالفيروس.
وأعلنت فرضت السلطات الإيرانية حزمة من الإجراءات بينها إلغاء صلاة الجمعة في بعض المناطق بسبب فيروس "كورونا"، الذي أودى بحياة 19 شخصا بالبلاد، وهو الأعلى خارج الصين حيث منشأ الفيروس.

وأعلن وزير الصحة الإيراني سعيد ناماكي في مؤتمر صحفي أنه "بدلا من فرض الحجر الصحي على المدن، سنطبق قيودا على حركة المشتبه في إصابتهم أو المصابين"، مشيرا إلى أن فرقا من المفتشين وضعت بالفعل عند مداخل المدن التي تشهد حركة نشطة، دون أن يسمها، وفق روسيا اليوم.

ولفت إلى أن هذه الفرق الطبية ستقيس درجات حرارة المواطنين، وتوقف المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالعدوى، وهؤلاء سيتم عزلهم لمدة 14 يوما.

وأفاد ناماكي بأن الوصول إلى العديد من الأماكن المقدسة الشيعية سيكون مقيدا، بما في ذلك ضريح الإمام الرضا في مشهد وضريح فاطمة المعصومة في قم.

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