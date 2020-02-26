مسلحون يقتلون صحفيا في شمال غرب باكستان

إسلام آباد- (د ب ا):

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الاربعاء مقتل صحفي على يد مسلحين مجهولين في وادي سوات بشمال غرب باكستان، الذي كان تحت سيطرة حركة طالبان سابقا.

وقال المسؤول بالشرطة المحلية هازرات محمد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن جاويد الله خان، الذي كان يعمل رئيسا لمكتب صحيفة أوصاف الناطقة باللغة الأردية، قتل مساء أمس الثلاثاء في منطقة ماتا، معقل المسلحين سابقا.

واستهدف المسلحون خان وهو في سيارته وفتحوا النار عليه. وجرى نقله سريعا للمستشفى ولكنه توفى خلال إسعافه.

وأضاف محمد أنه تم تسجيل القضية ضد مجهول، وبدأت الشرطة التحقيقات في الحادث.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "هذا الحادث يبرز المخاطر التي يواجهها الصحفيون الذين يعملون في باكستان، خاصة المناطق المتضررة من الصراع".

قالت منظمة حقوق الانسان في باكستان إن خان يعد ثاني صحفي يتم قتله خلال شهر فبراير الجاري، وطالبت الحكومة بضمان سلامة الصحفيين والقبض على منفذي الهجوم.