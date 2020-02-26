احتجاز صبيين روسيين للاشتباه بتخطيطهما لإطلاق نار في مدرسة

موسكو- (د ب أ):

ذكرت السلطات الاتحادية الروسية اليوم الأربعاء أنه تم احتجاز صبيين روسيين للاشتباه في تخطيطهما لإطلاق نار في مدرسة بمدينة ساراتوف وسط روسيا.

وكان الصبيان، 14 و15 عامًا، يحتفظان سرا في مخبأ مهجور للوقاية من القنابل ، بسلاح صيد ناري تم تجهيزه بشكل خاص، وذلك خلال تخطيطهما للهجوم، وفقا لتصريحات المحققين.

وأفاد جهاز الأمن الاتحادي في بيان بأن الصبيين كانا أيضا يعتزمان استخدام متفجرات بدائية الصنع، والتي حصلا على إرشادات بشأنها عبر الانترنت.

وقالت لجنة التحقيق الفيدرالية، وهي أعلى جهة تحقيق في روسيا، في بيانها إن المشتبه بهما يواجهان تهمة الشروع في قتل عدة أشخاص.

يشار إلى أن روسيا لديها لوائح صارمة بشأن حيازة الأسلحة النارية، ونادرا ما تقع حوادث إطلاق النار في المدارس.

ومنذ عام ونصف العام، قتل صبى مسلح في جامعة بمنطقة القرم التي ضمتها روسيا 20 شخصا بالرصاص. وكان هذا أكثر الحوادث دموية في مؤسسة تعليمية روسية منذ أكثر من عقد من الزمن.