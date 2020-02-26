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العراق: قرار بمنع منح تأشيرات دخول الوافدين من 7 دول بسبب "كورونا"

10:58 ص الأربعاء 26 فبراير 2020
العراق: قرار بمنع منح تأشيرات دخول الوافدين من 7 دول بسبب "كورونا"

العراق

وكالات:

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، عن توجيه الوزارة بمنع منح تأشيرات الدخول للأجانب القادمين إلى العراق من سبع دول، وفق ما نقلته روسيا اليوم الإخبارية.

وقال الصحاف في بيان صحفي إن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم وجّه سفارات العراق في الصين، وإيران، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة بإيقاف منح سمات الدخول للوافدين" من هذه الدول.

وأضاف أن "التوجيه يستثني العراقيين الوافدين من هذه الدول، وكذلك الدبلوماسيّين العاملين في البعثات الدبلوماسيّة، والوفود الرسمية، شريطة أن يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة".

العراق منح تأشيرات دخول الوافدين فيروس كورونا

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