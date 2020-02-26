اليابان تعتزم فرض حظر دخول الأجانب الذين زاروا دايجو بكوريا الجنوبية

طوكيو - (أ ش أ):

ذكرت مصادر حكومية في اليابان، اليوم الأربعاء، أن طوكيو تعتزم فرض حظر على دخول الأجانب الذين زاروا مدينة دايجو الكورية الجنوبية ومقاطعة تشونجدو المجاورة لها في مقاطعة جيونج سانج جنوب شرق البلاد، مركز تفشي كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المصادر، قولها إنه من المقرر أن توافق حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على قرار الحظر خلال اجتماع بشأن الفيروس المسبب للالتهاب الرئوي مقرر انعقاده اليوم.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يبدأ سريان الحظر منتصف ليلة الأربعاء [بالتوقيت المحلي لليابان] ومن المرجح أن يستهدف الأجانب الذين زاروا المدينة أو المقاطعة قبل أسبوعين من وصولهم إلى اليابان.

وجاءت خطة الحكومة اليابانية بعد يوم من رفع وزارة الخارجية اليابانية مستوى تحذير السفر للمدينة والمقاطعة في جنوب شرق كوريا الجنوبية ومطالبتها المواطنين اليابانيين بعدم القيام برحلات غير أساسية إلى المنطقة.

ومنعت اليابان حتى الآن دخول الأجانب الموجودين في مقاطعة هوبي بالصين - مركز تفشي فيروس كورونا الجديد - ومقاطعة تشجيانج.

وفي سياق آخر، أعلنت جماعة مدنية يابانية إلغاء خطة لإرسال حوالي 15 من طلاب المدارس الثانوية إلى كوريا الجنوبية أواخر شهر مارس المقبل في إطار برنامج تبادل للدعوة إلى إلغاء الأسلحة النووية. وتنظم اليابان مثل هذه الرحلات سنويا منذ عام 2003.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلد إلى أكثر من 1000 حالة.

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