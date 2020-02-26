الصين تضع 94 قادمين من كوريا الجنوبية في الحجر الصحي

بكين - (د ب أ):

احتجزت الصين 94 مسافرا على متن رحلة جوية من العاصمة الكورية الجنوبية سول، في الحجر الصحي، بعد أن ظهرت أعراض الحمى على ثلاثة ركاب.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن السلطات في مدينة نانجينج كشفت عن إصابة ثلاثة سائحين صينيين على متن رحلة عائدة من سول بالحمى أمس الثلاثاء.

وفحصت السلطات الصحية بقية الركاب واحتجزت 94 شخصا في الحجر الصحي كانوا على مسافة قريبة من المصابين الثلاثة، وذلك من بين إجمالي 166 راكبا.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 2715 حالة بعد تسجيل 52 حالة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 78064حالة، بعد أن سجلت 406 حالات أخرى، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء ،من بينها 401 في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.