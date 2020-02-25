مسؤولو الصحة بأمريكا يتوقعون انتشار فيروس كورونا في البلاد

واشنطن - (د ب أ)

قال مسؤولون في مراكز السيطرة على الأمراض في أمريكا، إنهم يتوقعون انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد.

وقالت نانسي ميسونيه، مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي، في مؤتمر صحفي "السؤال الذي ينبغي أن يطرح ليس ما إذا كان سينتشر الفيروس أم لا، ولكن متي سوف يحدث ذلك بالضبط، وكم عدد الأشخاص الذين سيصابون بمرض خطير".

وتابعت "نطلب من الشعب الأمريكي الاستعداد لاحتمالات أن هذا سيكون أمرا سيئا".

وأضافت ميسونيه إن "استراتيجية الاحتواء القوية" التي تنتهجها الولايات المتحدة كانت ناجحة إلى حد كبير في إبطاء وصول الفيروس إلى البلاد حتى الآن".

لكنها حذرت قائلة "ولكن مع انتشار الفيروس في المزيد والمزيد من دول العالم، فإن الاحتواء الناجح عند حدودنا يصبح أكثر صعوبة".

وكان لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض قد قال في وقت سابق اليوم إن الولايات المتحدة احتوت انتشار فيروس كورونا المتحور إلى حد كبير.

وقال كودولو في تصريحات لشبكة (سي.إن.بي.سي) الاخبارية: "فيما يتعلق بالولايات المتحدة، لقد احتويناه (الفيروس).. أنا لن أقول إنه احتواء محكم ولكنه شبه محكم".

وذكر كودولو أنه لا يشعر بالقلق بشأن نقص الإمدادات الطبية.

وأضاف: "لا اعتقد أنه ستكون هناك مأساة اقتصادية على الاطلاق" في إشارة إلى عملية بيع الأسهم في البورصة، وقال: "سوف نحاول أن نستبق المنحنى من أجل حماية الأمريكيين".

وذكر كودلو أن الفيروس "يتركز بشكل كبير في أسيا"، وأن الصين سوف تتلقى "ضربة قوية" من الناحية الاقتصادية.