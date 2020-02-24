ميركل: أشاطر مصابي هجوم الكرنفال مشاعرهم

برلين - (د ب أ)

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وفقًا لأولريكه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، تمنياتها لمصابي هجوم فولكمارسن، بولاية هسن، وسط ألمانيا، بسرعة التعافي.

وقالت ديمر عبر موقع تويتر، نقلاً عن ميركل: "أشاطر مصابي فولكمارسن وذويهم، مشاعرهم، أتمنى للجميع سرعة التعافي التام، وأتقدم بخالص الشكر للشرطة والأطقم الطبية".

وكانت سيارة قد استهدفت جموعًا من المشاركين في مهرجان شعبي اليوم الاثنين بمدينة فولكمارسن بولاية هسن، مما تسبب في إصابة نحو 30 شخصًا، سبعة منهم بشكل خطير، وفقًا لبيانات الشرطة.