ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" في هونج كونج إلى 79 حالة

بكين - أ ش أ

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في هونج كونج اليوم الإثنين إلى 79 حالة؛ وذلك بعد تسجيل خمس حالات إصابة جديدة.

وصرح رئيس فرع الأمراض المعدية في مركز حماية الصحة بهونج كونج تشوانج شوك كوان بأن حالات الإصابة شملت حالتين جديدتين بين مواطني هونج كونج الذين تم إجلاؤهم من السفينة السياحية "دايموند برنسيس" التي كانت خاضعة للحجر الصحي في اليابان، ليرتفع بذلك عدد المصابين المرتبطين بتلك السفينة إلى 3 حالات، حسبما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية.

وأضاف أن الحالتين الأخريين لسيدتين زاراتا معبدًا بوذيًا في منطقة نورث بوينت، وهو معبد ارتبط بعدد من حالات الإصابة المؤكدة في البلاد، أما الحالة الخامسة فتعود لرجل أعمال عاد من بر الصين الرئيسي في 7 فبراير الجاري، أي قبل يوم من فرض سلطات البلاد الحجر الصحي الإجباري على جميع القادمين من هناك.

كما غادرت المستشفى اليوم 5 من حالات الإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في هونج كونج إلى 19 حالة.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".