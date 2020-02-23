الفنان الشهير ألفا بلوندي يتزوج على "الطريقة الإسلامية"



برلين (دويتشه فيله)

قلب الفنان الأفريقي الشهير ألفا بلوندي يخفق بحب تونسية إيطالية، ويعقدان قرانهما في مسجد كبير بعاصمة كوت ديفوار. حفل الزواج لقي إهتماما وخصوصا الطريقة التي تم بها.

تصدرت صورة زواج الفنان الايفواري الشهير ألفا بلوندي من تونسية إيطالية صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، بعدما تداولتها مواقع عديدة.

وبدا ألفا بلوندي بلباس تقليدي جلابية ودشداشة خليجية وهو يمسك بيد زوجته عليسة دراجي وهي بلباس زواج تقليدي تونسي، وهما يتمشيان في باحة مسجد لاريفيرا غولف بعاصمة كوت ديفوار ابيدجان.

وبحسب موقع صحيفة"لوجرنال دو سينغال" فان زواج ألفا بلوندي الملقب بـ"جاغر" بعليسة وهي مواطنة تونسية إيطالية تم على "الطريقة الإسلامية"، وبحضور شخصيات عديدة من كوت ديفوار ضمنها وزيرة التضامن مارياتو كونيه.

وبدورها ظهرت صفحة التونسية الإيطالية عليسة دراجي حافلة بصور حفل الزواج وتهاني المعجبات والمعجبين. وكتبت الإيفوارية (بن ممادو كونيه) على صفحة عليسا تهانيها "الحارة للزواج الرائع..مع أطيب المتمنيات بالسعادة والخير".

ويبلغ ألفا بلوندي 67 عاما واشتهر بأغاني الريغي Reggae ويعتبر من أشهر الفنانين بالقارة الأفريقية، ويغني بلغته الأصلية الديولا وباللغتين الفرنسية والإنجليزية، وأحيانا باللغة العربية. ومن أشهر أغانيه التي طالما أطربت الأجيال المتعاقبة "حلوة فانتا ديالو Sweet Fanta Diallo

وهو ينحدر من أسرة مختلطة، أم مسلمة وأب مسيحي، وتحمل عدد من أغانيه رسائل ومواقف تدعو لإحترام الأديان المختلفة والتعايش فيما بين معتنقيها، ويردد دائما أنه تعلم هذه القيم النبيلة من جدته. وعُيّن ألفا بلوندي من قبل الأمم المتحدة سنة 2005 سفيرا للسلام في كوت ديفوار.