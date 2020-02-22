أردوغان: قمة رباعية مع روسيا وفرنسا وألمانيا بشأن سوريا في مارس

وكالات:

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن قمة رباعية حول سوريا، تجمع كل من تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا في 5 مارس المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وحذرت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، من أن القتال في شمال غرب سوريا قد "ينتهي بحمام دم"، وكررت دعوتها لوقف إطلاق النار، بينما نفت موسكو تقارير عن نزوح جماعي للمدنيين نتيجة هجوم للحكومة السورية بدعم روسي في المنطقة.وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، خلال إفادة صحفية من جنيف حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، إن الأطفال يشكلون نحو 60 في المئة من 900 ألف شخص نزحوا وتقطعت بهم السبل في مساحة آخذة في التضاؤل.وأضاف "ندعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع مزيد من المعاناة، وما نخشى أن ينتهي بحمام دم".وتابع "تستمر خطوط القتال الأمامية والعنف المستمر في الاقتراب من هذه المناطق المكتظة بالنازحين، مع تزايد القصف على مواقع النزوح والمناطق المجاورة لها".وتقاتل القوات السورية، مدعومة بالقوة الجوية الروسية، منذ ديسمبر، للقضاء على آخر معاقل مسلحي المعارضة في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.وأدى الهجوم الأخير في منطقتي حلب وإدلب إلى نزوح نحو مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال، فروا من الاشتباكات بحثا عن ملاذ آمن في الشمال قرب الحدود التركية.