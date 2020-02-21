ميركل: نعمل على الوصول إلى اتفاق بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

أنهى قادة دول الاتحاد الأوروبي قمتهم اليوم الجمعة دون اتفاق بشأن موازنة الاتحاد للسنوات الست المقبلة.

وقال برند ليتس المتحدثا باسم شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي عبر موقع التواصل الاجتماع تويتر إن القمة الأوروبية "انتهت" بعد مفاوضات استمرت أكثر من 27 ساعة دول التوصل إلى اتفاق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد القمة القول إن الخلافات بشأن الموازنة كانت أكبر من أن يتم تجاوزها خلال القمة، مضيفة أن هناك حاجة إلى "الكثير من العمل" من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن الموازنة.

وذكرت ميركل أنه لم يتضح بعد موعد عقد قمة أوروبية جديدة لإقرار مشروع الموازنة.

من ناحيته قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي إن دول الاتحاد تحتاج إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة في ظل الخلافات الكبيرة بينها وكذلك الخلافات مع المفوضية الأوروبية.