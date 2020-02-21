كردستان العراق يعلن إغلاق جميع معابره مع إيران بسبب "كورونا"

بغداد - أ ش أ

قررت السلطات في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، غلق المعابر مع إيران أمام الحركة التجارية والسياحية، وذلك ضمن إجراءات احترازية لمنع انتقال فيروس "كورونا" المستجد، الذي تسبب بوفيات في إيران.

ونقلت قناة "(السومرية نيوز" عن وسائل إعلام كردية قولها، إن السلطات في كردستان ستسمح بدخول مواطني الإقليم المتواجدين بإيران شريطة إجراء فحوصات ويتم وضعهم تحت المراقبة، لافتة إلى أن قرار الإغلاق سيكون لوقت غير معلوم.

ولإقليم كردستان أربعة معابر رسمية مع إيران، "حاج عمران بين أربيل وايران، وهو من أكبر وأنشط معابر الإقليم، وباشماخ الذي يربط بين محافظة السليمانية وإيران، وبرويز خان، وهو أيضا معبر يربط محافظة السليمانية مع إيران، بالإضافة إلى كرمك في السليمانية للبضائع والمواد الغذائية والزراعية".