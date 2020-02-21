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مصدر عسكري سوري ينفي ما أعلنته تركيا حول مقتل عشرات الجنود في إدلب

02:16 ص الجمعة 21 فبراير 2020
مصدر عسكري سوري ينفي ما أعلنته تركيا حول مقتل عشرات الجنود في إدلب

الجيش السوري

دمشق - (د ب أ)

نفى مصدر عسكري سوري ما أعلنته وزارة الدفاع التركية حول مقتل أكثر من 50 من عناصر الجيش السوري في بلدة النيرب غرب مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي اليوم الخميس.

وجدد المصدر العسكري نفيه سيطرة الجيش التركي وفصائل المعارضة على بلدة النيرب "أخلت قواتنا مواقعها في قرية النيرب لفترة قصيرة قبل أن تعود إلى مواقعها داخل البلدة".

ولفت المصدر إلى أن "إخلاء قوات النيرب فرضته، ظروف المعركة حيث اقتربت الفصائل المسلحة من نقاطنا ما اضطر القيادة العسكرية لسحب القوات بغية الاستفادة من سلاح الجو في المعركة ".

وكان قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية قال لـ (د.ب.أ) "أحبط اليوم الجيش السوري ثلاث هجمات لفصائل المعارضة المدعومة من تركيا على بلدة النيرب وقضت على العشرات من عناصر المجموعات المسلحة ودمرت عرباتها المصفحة ومدرعاتها".

وأكد المصدر أن الهجوم على بلدة النيرب "ترافق مع حملة إعلامية تركية ومن الفصائل وترويج كاذب لرفع معنويات جنودهم".

الجيش السوري تركيا إدلب وزارة الدفاع التركية

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