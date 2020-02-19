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بافاريا الألمانية: استمرار بقاء 3 مصابين بكورونا في المستشفى

06:55 م الأربعاء 19 فبراير 2020
بافاريا الألمانية: استمرار بقاء 3 مصابين بكورونا في المستشفى

فيروس كورونا

ميونخ (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة في ولاية بافاريا الألمانية اليوم الأربعاء استمرار بقاء ثلاثة مرضى بفيروس كورونا في المستشفى من أصل 14 مصابا بالمرض في الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا.

يشار إلى أن كل الإصابات الأربعة عشر في بافاريا لها علاقة بالعدوى التي ظهرت في شركة فيباستو لمستلزمات السيارات عندما قَدِمَت إلى الشركة زميلة من الصين حاملة للفيروس في يناير الماضي دون أن يتم اكتشاف هذا الأمر عندما وصولها، وقد تسببت المرأة الصينية في انتقال العدوى إلى عدة عاملين في الشركة وذويهم.

فيروس كورونا ميونخ ولاية بافاريا ألمانيا

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