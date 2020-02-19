ميركل تتوقع مفاوضات "شاقة للغاية" في القمة المالية الأوروبية

برلين (د ب أ)

توقعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل صعوبة المفاوضات في القمة المالية الأوروبية المقبلة، وأعربت عن تشككها حيال فرص التوصل إلى اتفاق خلال هذه القمة.

وقالت ميركل في برلين اليوم الأربعاء:" نرى أن مخاوفنا لم تؤخذ في الاعتبار بشكل كاف، ولذا فأرى أن أمامنا مفاوضات شاقة وصعبة للغاية".

تجدر الإشارة إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيجرون مشاورات غدا الخميس حول الإطار المالي للأعوام السبعة المقبلة.

كان رئيس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، طرح يوم الجمعة الماضي خطة الموازنة التي تلزم الدول الأعضاء بدفع 074ر1 بالمئة من ناتجها القومي الإجمالي لجمع ما يزيد قليلا عن تريليون يورو (1ر1 تريليون دولار) في أموال مشتركة للاتحاد الأوروبي للفترة بين عامي 2021 و2027.

وترفض ألمانيا والعديد من المساهمين الكبار في الاتحاد الأوروبي دفع أكثر من 1% من إجمالي ناتجها القومي.

ويعقد الزعماء الأوروبيون قمتهم الاستثنائية غدا حيث يسعى ميشيل إلى التوصل إلى اتفاق، في ظل ضغط عنصر الوقت لأن تأخير مشروع الموازنة من جديد من شأنه أن يهدد تمويلات مشاريع في العام المقبل.

وأضافت ميركل أن لبلادها مصلحة في التوصل إلى اتفاق قبل تولي ألمانيا الرئاسة الدورية للتكتل في النصف الثاني من العام الجاري " وأعتقد أن الأمر يستحق القيام بالمحاولة، وعلى الرغم من ذلك فيجب أن يكون الميزان المالي صحيحا".

وأشارت حسابات ميركل إلى أنه بسبب خروج بريطانيا، فإن نسبة الـ1% من إجمالي الناتج المحلي ستعني بالنسبة لألمانيا نفقات إضافية بقيمة 10 مليار يورو لتصل مساهمتها إلى 38 مليار يورو في العام.