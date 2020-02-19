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روسيا تصف العملية التركية المحتملة في إدلب بـ"السيناريو الأسوأ"

02:46 م الأربعاء 19 فبراير 2020
روسيا تصف العملية التركية المحتملة في إدلب بـ"السيناريو الأسوأ"

دميتري بيسكوف

موسكو- (د ب أ):

وصف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية في محافظة إدلب بشمال غرب سورية بأنه سيكون "السيناريو الأسوأ".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيسكوف القول، ردا على سؤال حول رد فعل موسكو إذا ما أطلقت أنقرة عملية في سورية، :"دعونا لا نتوقع أن يتحول السيناريو الأسوأ إلى حقيقة".

وأضاف المتحدث: "إذا ما تم شن عملية ضد السلطات والقوات المسلحة الشرعية في سوريا، فإن هذا سيكون بالتأكيد السيناريو الأسوأ".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق، إن قيام بلاده بعملية عسكرية في إدلب بشمال غرب سوريا "مسألة وقت".

وقال: "لسوء الحظ لم نصل إلى حل مع الجانب الروسي حول إدلب، والمطروح على الطاولة بعيدا عن تطلعاتنا، وها نحن نطلق التحذير الأخير".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن المحادثات التي أجراها وفدان يمثلان روسيا وتركيا هذا الأسبوع في موسكو لم تسفر عن التوصل إلى أي اتفاق جديد.

وشدد لافروف على تمسك الجانب الروسي بمواقفه التي سبق التأكيد عليها.

دميتري بيسكوف إدلب تركيا رجب طيب أردوغان

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