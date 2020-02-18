جوتيريش:على العالم أن يستعد لمخاطر كورونا الهائلة

إسلام آباد - (أ ش أ)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في الصين لم يخرج عن السيطرة حتى الآن، إلا أنه أشار أن الوضع خطير للغاية.

وأضاف جوتيريش - في تصريحات اوردتها قناة العربية الاخبارية اليوم الثلاثاء - أن المخاطر الناجمة عن المرض هائلة، وعلى العالم أن يستعد لها .

وكانت أرقام رسمية نشرت الثلاثاء، قد كشف أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 1868 شخصا في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوباي .

وأحصت السلطات الصحية في المقاطعة التي بدأ منها انتشار الفيروس، 1,807 إصابة جديدة الثلاثاء، في تراجع عن إحصائية الاثنين. وبالإجمال، ثمة 72,300 إصابة على الأقل في الصين القارية.

بدورها، تعتبر السلطات الصينية أن انتشار الفيروس بدأ السيطرة عليه خاصة أن أعداد المصابين خارج مقاطعة هوباي باتت تتراجع يوما تلو آخر.

غير أنّ مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبرييسوس حذر الاثنين من الإفراط بالتفاؤل. وقال إن نزعة انخفاض أعداد الإصابات الجديدة "يجب أن يفسر بكثير من الحذر".

وقال للصحفيين إن "النزعات يمكن أن تتغير حين يصاب شعب جديد. من المبكر جداً التأكيد أن التراجع سيستمر"، مضيفاً أن "كل السيناريوهات لا تزال واردة".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن التوصل للقاح أو علاج للفيروس المستجد سيستغرق أشهراً، كما يتطلب أموالاً طائلة .